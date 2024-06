Santo André mantém vivo o sonho da classificação

O Santo André quebrou o jejum de vitória na Série D do Brasileiro após bater o Costa Rica, por 5 a 2, domingo, no Mato Grosso do Sul, e manteve vivo o objetivo de classificação para a segunda fase.

Com a goleada, o Ramalhão subiu para o quinto lugar no Grupo A7, com seis pontos, e agora está a apenas um do Pouso Alegre-MG, primeiro time na zona de classificação. O clube mineiro, aliás, é o próximo adversário do Santo André, às 15h de sábado, no Estádio Bruno Daniel.