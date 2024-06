Sem casa desde janeiro, Netuno volta a atuar na Arena Inamar

Após quase quatro meses longe de casa, o Água Santa volta a atuar na Arena Inamar pela sétima rodada da Série D do Brasileiro.

O estádio no Jardim Inamar passou por reformas estruturais, e um problema com a renovação do gramado impediu que, desde janeiro, o clube diademense atuasse em casa.

O Água Santa volta a campo no sábado, às 18h, contra o Costa-Rica-MS. Os ingressos estão disponíveis no site ceosports.com.br, a partir de R$ 10. <TL>