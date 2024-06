Mbappé diz que disputa da Eurocopa 'é mais difícil que a Copa do Mundo'

O atacante da seleção francesa Kylian Mbappé respondeu algumas perguntas durante a coletiva de imprensa, realizada na manhã desta terça-feira. Recém-contratado pelo Real Madrid, o atleta abriu a coletiva falando sobre a sua chegada ao time merengue e depois respondeu perguntas sobre a Eurocopa.

"Queria me expressar antes de iniciar esta coletiva de imprensa. É um prazer imenso, um sonho realizado. Estou extremamente orgulhoso de poder chegar a este clube onde sempre sonhei estar. Chego com muita humildade. Há muita emoção, mas tenho uma responsabilidade como capitão da seleção francesa", disse.

Em seguida, o atleta comentou sobre a preparação para a Eurocopa, o jogador afirmou que o torneio é mais difícil que a Copa do Mundo. "A Euro é mais complicado que a Copa do Mundo. É muito difícil, todas as equipes se conhecem, então taticamente falando é muito difícil", afirmou.

Antes de a coletiva terminar, Mbappé fez alguns desabafos sobre o seu antigo clube, o PSG. O atacante disse que algumas pessoas o deixaram infeliz durante a reta final da passagem no time de Paris.