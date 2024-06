Nelsinho Baptista pede e Ponte Preta agenda jogo-treino contra a Portuguesa

Depois de estrear bem no comando técnico da Ponte Preta, ao vencer o CRB por 4 a 2, no último domingo, o técnico Nelsinho Baptista quer conhecer rapidamente o elenco que tem em mãos. Para isso, foi agendado um jogo-treino contra a Portuguesa, que será realizado nesta quinta-feira, no período da tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O novo comandante quer aproveitar semanas cheias, como esta, já que a Ponte Preta só volta a campo pela Série B no próximo domingo, contra o América-MG, para dar ritmo de jogo e testar alguns atletas que ainda não receberam chances sob sua direção.

O jogo-treino também será importante para o rival, porque a Portuguesa se prepara para a disputa da Copa Paulista, que caso seja campeã ou vice, pode voltar ao cenário nacional com vagas na Série D ou Copa do Brasil. Este, inclusive, será o último teste antes da estreia, que acontece no próximo dia 15, contra o Juventus, na Rua Javari.

A vitória contra o CRB, depois de quatro jogos de jejum na Série B, fez a Ponte Preta chegar aos nove pontos e subir para o 12º lugar, se distanciando da zona de rebaixamento.