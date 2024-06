Filho de Bárbara Evans segue internado em UTI: 'Mantendo a calma'

A influenciadora Bárbara Evans desabafou em suas redes sociais nesta segunda, 3, sobre o estado de saúde do filho, Antônio. Com apenas 6 meses, o menino foi internado na UTI com uma bronquiolite. Acompanhando a evolução do filho de perto, Bárbara compartilhou com os seguidores que a criança está melhor, mas ainda "chiando muito". O menino segue no hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo.

"Antônio teve que fazer duas aspirações de madrugada com fisio", disse a influenciadora. Porém, o menino não precisou usar o cateter. A mãe e o pai - o empresário Gustavo Theodoro - revezam nos cuidados com o filho no hospital.

A filha, Ayla, também ficou doente, mas segue em casa: "Sei que a Ayla está com bastante tosse, passou mal e vomitou. Mas é isso, gente. Estou só o corpo ,porque a alma... Mas estou mantendo a calma. Sei que é o melhor a fazer.?", desabafou.

Ao dar entrada no hospital, Bárbara comentou que teve dificuldades em achar vagas para o filho na UTI. O vídeo, republicado por um canal de notícias, gerou diversos comentários, alguns questionando a influenciadora por estar esperando vagas tendo plano de saúde. "Comentários maldosos", lamentou em seus stories. Em um vídeo, ela esclareceu que os hospitais estão cheios tanto para o SUS quanto para convênios.

Além de Antônio e Ayla, Bárbara também é mãe de Álvaro (gêmeo de Antônio).