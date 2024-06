Vendas de motos sobem 1,9% em maio ante maio de 2023, mostra Fenabrave

As vendas de motos reduziram o ritmo de crescimento em maio, quando a alta frente ao mesmo mês do ano passado foi de apenas 1,9%. No total, 164,5 mil motocicletas foram vendidas no País, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias.

Frente a abril, houve uma queda de 3,4% nas vendas do veículo de duas rodas. Ainda assim, desde o início do ano, o crescimento é de 20%, para 767,1 mil motos.

O volume é superior às vendas de carros de passeio no período (685 mi unidades), refletindo a melhora nas condições de crédito, a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos no consumo de combustível.

"A queda ocorrida em maio frente a abril se deu em função da estabilidade na oferta de crédito e de um possível impacto dos emplacamentos não realizados no Rio Grande do Sul, o que ainda estamos apurando", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.