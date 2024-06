Operário-PR vence o Amazonas e se reabilita na Série B do Campeonato Brasileiro

Após cinco partidas, o Operário-PR voltou a comemorar uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), o time paranaense venceu o Amazonas pelo placar mínimo de 1 a 0, nesta segunda-feira, pela oitava rodada. Na reta final, o time manauara ainda perdeu um pênalti.

A última vitória do Operário foi na segunda rodada, sobre o Ituano, por 2 a 0. De lá para cá, foram quatro empates e uma derrota. Com o gol de Rodrigo Rodrigues, o time chegou a 12 pontos, em sétimo lugar. Já o Amazonas é o 15º, com oito pontos.

O duelo começou morno. Com as equipes se estudando bastante e não se expondo na parte defensiva. Os donos da casa tinham uma leve superioridade na posse de bola e arriscavam mais ao gol adversário, porém, sem muita precisão.

Sem muita criatividade, o Amazonas era tímido em campo e pouco frequentou a área adversária. Na reta final, o Operário colocou o pé na forma e abriu o marcador. Rodrigo Rodrigues recebeu na direita, partiu para cima da marcação e bateu cruzado, aos 34 minutos.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com baixa produtividade. O Operário seguia melhor, mas sem conseguir chegar perto de ampliar o marcador. O time manauara não mudou a postura e sequer esboçou uma reação. Nem mesmo a entrada de Jô, forte no jogo aéreo, mudou algo.

Quando o duelo parecia que não teria mais emoções, aos 37 minutos, o VAR denunciou um pênalti para o Amazonas, após toque de mão de Índio. Na cobrança, Diego Torres carimbou a trave, para alívio dos donos da casa.

Na próxima rodada, o Operário visita o Guarani, no sábado, às 17h00, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). No mesmo dia e horário, o Amazonas recebe o Brusque, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 AMAZONAS

OPERÁRIO - Rafael Santos; Ocampos (Pacheco), Joseph, Willian Machado e Pará; Jacy, Rodrigo Lindoso (Índio) e Pedro Lucas (Ronald); Rodrigo Rodrigues (Marco Antônio), Daniel e Maxwell (Gui Pira). Técnico: Rafael Guanaes.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Wendell (Jorge Jiménez), Guilherme Xavier (Ênio) e Diego Torres (Matheus Melo); Matheusinho (Igor Bolt), Sassá (Jô) e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Rodrigo Rodrigues, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jacy, Joseph e Índio (Operário); Ezequiel e Diogo Silva (Amazonas).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).