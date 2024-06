Piloto de São Bernardo ganha destaque em torneio estadual de kart

Murilo Diniz, piloto de São Bernardo, conquistou o terceiro lugar na 5ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, pela F4 Graduados B, em disputas realizadas no último final de semana, no Kartódromo de Interlagos. Este foi o terceiro pódio do atleta na temporada. Em nível estadual, o torneio é o principal do segmento.