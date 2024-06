Anac: Prazo para reabertura do aeroporto em Porto Alegre ainda depende de análise técnica

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta segunda-feira, 3, que a definição do prazo de reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), ainda depende de uma avaliação dos danos na infraestrutura do local. Mais cedo, representante da concessionária que administra o aeroporto havia mencionado uma expectativa para o fim do ano.

"A reabertura do Aeroporto Salgado Filho dependerá do resultado de todas as avaliações técnicas e das respectivas obras de reconstrução necessárias", disse a Anac, em nota divulgada no início da noite.

Em comunicado, o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também não cravou data, mas pediu celeridade.

"Nada pode ser um impeditivo que atrase ainda mais aquilo que para nós é estratégico e fundamental: ter o mais rapidamente possível o aeroporto Salgado Filho funcionando", disse o ministro Pimenta, em vídeo divulgado pela assessoria.

Em 22 de maio, a Agência Nacional de Aviação Civil publicou uma portaria que proibiu por tempo indeterminado as operações de pouso e decolagem de aviões no aeroporto.

A decisão considerou a impossibilidade de utilização do sistema de pistas, após o alagamento do aeroporto pelas enchentes no Rio Grande do Sul desde o fim de abril.

Antes disso, no dia 3 de maio, Fraport Brasil (concessionária do aeroporto) já havia interrompido as operações, acompanhando o movimento das companhias aéreas de cancelamento de voos.

Na portaria da Anac, a retomada foi condicionada à comprovação, pela concessionária, das condições para as operações aéreas no local.

Na última semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a ampliação da malha aérea emergencial criada para atender à demanda de passageiros que procuram voos para Porto Alegre e região metropolitana.

A partir do próximo dia 10, a Base Aérea de Canoas (a aproximadamente 15 quilômetros de Porto Alegre) terá sua operação dobrada de 35 para 70 frequências semanais, equivalente a 10 voos diários.

A Base Aérea de Canoas iniciou a operação comercial de passageiros no início da semana passada.

Fraport Brasil

Foi iniciado nesta segunda-feira o processo de limpeza da pista de pousos e decolagens. Também foram iniciados os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, para verificar o impacto causado pelo acúmulo de água durante as últimas semanas.

Esse período de testes tem previsão de durar aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. A concessionária informou que no início de julho será possível detalhar as necessidades de intervenções na pista.

Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, não cravou data para retomada do Aeroporto, mas falou da expectativa para o fim do ano.

"Estamos fazendo a nossa parte com diversas atividades já iniciadas. Se os impactos forem menores do que os previstos inicialmente, vamos torcer para que o aeroporto esteja disponível para o final do ano", disse em reunião no aeroporto de Porto Alegre, com os representantes do governo estadual e federal.

Posteriormente, a assessoria da empresa informou que não há como garantir um prazo. Se as avaliações forem positivas, há, contudo, possibilidade de reabertura em dezembro, segundo a empresa.