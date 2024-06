Spotify aumenta preços de assinaturas nos EUA; veja novos valores

O Spotify anunciou nesta segunda-feira, 3, que aumentará os preços de seus planos nos EUA. Os valores do plano individual aumentarão em US$ 1 por mês, batendo US$ 11,99. Já o plano Duo custará US$ 16,99, representando um aumento de US$ 2 mensais. Por fim, a versão Família ficará US$ 3 mais cara, alcançando US$ 19,99.

Os novos preços serão aplicados no próximo mês para assinantes atuais. Já para novos clientes, os valores passam a valer imediatamente. No Brasil, a companhia confirmou ao Estadão que não fará mudanças nos preços.

O último aumento do Spotify no Brasil foi em julho de 2023. À época, os pacotes Individual, Duo e Universitário passaram a custar R$ 21,90, R$ 27,90 e R$ 11,90 por mês, respectivamente. Nos Estados Unidos, o acréscimo na época ficou entre US$ 1 e US$ 2 mensais.

De acordo com a empresa, o aumento nas mensalidades permitirá que a companhia continue investindo e inovando para levar aos usuários "a melhor experiência possível".

A mudança nos preços do Spotify foi antecipada pela Bloomberg há cerca de dois meses. A reportagem dizia que o maior motivador para a mudança nos valores das assinaturas seria a presença de audiolivros na plataforma e o consequente pagamento de royalties às editoras.

O Spotify, no entanto, não é o único serviço de streaming a apresentar acréscimo nos valores. Recentemente, a Netflix anunciou que seu plano Padrão subiria de R$ 39,30 para R$ 44,90 no Brasil. Já o plano Premium foi de R$ 55,90 para R$ 59,90. Os novos preços começaram a valer em maio. O Globoplay também revelou um aumento de 92% em seu plano anual com o Disney+, chegando a R$ 43,90 por mês.