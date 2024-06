Morre Tonny Brasil, o 'pai do tecnobrega', aos 57 anos

Considerado o 'pai do tecnobrega', o compositor Tonny Brasil morreu no último domingo, 2, aos 57 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família. Em abril, o artista ficou internado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). O corpo foi velado em Belém, do Pará.

Nas redes sociais, a mulher do músico, Mariza Siqueira, prometeu não deixar o legado do marido ser esquecido: "Não tenho palavras para descrever essa dor que estou sentindo em saber que não irei ver você todos os dias me chamando de gatinha. Só Deus sabe o quanto lutei incansavelmente para ter você de volta. Mas Deus quis você perto dele e aprendi que não devemos ir contra a vontade de Deus. Está doendo muito, meu amor".

"Obrigada por ser companheiro, amigo, esposo e principalmente pai dos nossos filhos que tanto amamos. Lá de cima estará torcendo por cada um de nós. Não será fácil, mas vou seguir com nossos planos e conquistas. Você sempre será nosso herói e sabemos o quanto foi forte até aqui. Te amo, Tonny. Sempre faremos de tudo por seu legado e suas mais de 2000 mil composições que deixastes para a cultura paraense. Nunca deixaremos esse legado se apagar", completou.

Tony Brasil foi responsável pela composição de grandes hits da banda Calypso, da cantora Gaby Amarantos e de outros artistas do gênero. Nos anos 2000, fez sucesso tocando canções cheias de sintetizadores em apresentações na capital paraense, além de adicionar elementos de músicas caribenhas em suas canções, que foram regravadas por grandes nomes como Leonardo, Pablo e Léo Magalhães.

Gaby, uma das aristas que gravou sucessos de Tonny, usou suas redes para também lamentar a morte do artista: "Perdemos o pai do tecnobrega Tonny Brasil. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas. Tonny sempre será um visionário da periferia que com poucos recursos ajudou muitos artistas a terem uma carreira! Obrigada mestre, voe em paz!"