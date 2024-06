Lívia Andrade explica procedimento ginecológico realizado no feriado: - Estava acabando com a minha saúde

Lívia Andrade usou o feriado do Corpus Christi para cuidar da saúde e passou por uma pequena cirurgia.

A influenciadora digital e comentarista do Domingão com Huck contou sobre o ocorrido nas redes sociais, mas apenas agora compartilhou o que realmente aconteceu, já que teve alta no domingo, dia 2. Ela ficou internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e contou que realizou uma videohisteroscopia cirúrgica, procedimento ginecológico que possibilita o tratamento de diversas patologias intrauterinas.

- O Dr. Kalil já resolveu me deixar por ali mesmo para resolver o meu problema, tirar da frente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Estou ótima, graças a Deus, foi um sucesso a cirurgia. Segunda-feira eu já volto às minhas atividades normais, disse Lívia.

A empresária e apresentadora ainda compartilhou os motivos que a levaram a realizar o procedimento:

- Eu estou sempre me cuidando. Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Deram algumas alterações, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa, estava ficando anêmica. E aí ele estava repondo tudo isso. A minha rosácea inflamadassa. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. Fazendo tratamento, passando as fórmulas e ela insistindo. E como eu estou sempre com os meus exames em dia, a doutora percebeu uma alteração dos exames do começo do ano e resolveu pedir mais exames para a gente investigar. Eu estava tendo vários escapes, tive alguns sangramentos intensos. Eu tomo anticoncepcional e mesmo com isso estava tendo escapes e não estava parando o negócio. E o ferro vai embora, as vitaminas vão embora, nossa imunidade cai e aí tudo acontece.

Lívia ainda contou que sua rotina agitada fez com que ela tivesse que esperar alguns dias mais livres para fazer exames mais específicos e tratar do problema.

- Se você tem queda de cabelo e a rosácea está estourando, enfim, nem tudo é estresse. A gente acostumou a ouvir de alguns profissionais que é estresse, não aceitem essa desculpa do estresse (...). É muito importante que seja investigada a causa da queda de cabelo, de uma anemia, da rosácea, de uma inflamação, uma oscilação de peso, inchaço. Façam os exames de vocês, deixem tudo em dia.

E ainda tranquilizou os fãs, avisando que está tudo bem após o procedimento:

- Dr. Kalil já me revirou do avesso, da ponta do cabelo até a unha do dedinho do pé, tá tudo zerado. Coração maravilhoso está aqui firme e forte, rim, fiz tudo que vocês podem imaginar. Eu já arranquei um negocinho insignificante, com menos de dois centímetros para causar tanto problema na minha vida em tão pouco tempo. Nos exames do ano passado, ele não estava ali. Nos exames que eu fiz esse comecinho, em março, apareceu bonitinho ali. Estava acabando com a minha pele, com a minha saúde, dor de cabeça, sangramentos, queda de cabelo, cólicas, vazamentos? Agora estou ótima. Eu sou a favor da medicina preventiva, nem tudo é estresse.