Principais presidenciáveis já votaram no México; ao menos 87,59% das cabines foram instaladas

As duas principais candidatas à presidência do México, Claudia Sheinbaum e Xóchitl Gálvez, já realizaram seus votos neste domingo, 2, em dia marcado por atrasos e problemas de logística para a instalação das cabines eleitorais. Sheinbaum, governista e predileta nas pesquisas, postou na rede social X uma foto sua em frente à urna seguida da frase "Que viva a democracia!".

Já Gálvez falou com jornalistas e disse que "agora quem tem que decidir é o povo". "Eu já fiz meu trabalho, que os cidadãos façam o seu", afirmou a candidata.

Ambas votam na Cidade do México. Meios de comunicação locais divulgaram atrasos para a abertura de várias urnas no país devido a falhas de logística. Gálvez foi uma das pessoas que tiveram que esperar mais de uma hora e meia para votar.

A conselheira nacional eleitoral, Guadalupe Taddei Zavala, disse que até agora foram instaladas 149.059 mil cabines de votação em todo o país, o equivalente a 87,59% do total.

Segundo ela, isso supera o número de cabines instaladas nos processo eleitorais de 2018 e 2021 nesta mesma hora. O comunicado foi compartilhado há cerca de 30 minutos na rede social X.

No sábado, uma série de ataques e a presença de supostos criminosos obrigaram autoridades a suspender as eleições gerais nos municípios de Pantelhó e Chicomuselo, no estado de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala.

Além do cargo de presidente, que provavelmente será ocupado por uma mulher pela primeira vez na história do país, os mexicanos elegem governadores e parlamentares.

O chefe do governo da Cidade do México também será escolhido. O cargo era ocupado pela presidenciável Claudia Sheinbaum até junho do ano passado.

As urnas devem fechar às 18 horas, e os resultados devem começar a ser divulgados por volta das 20 horas.

*Com informações de Fuerza Informativa Azteca, El País, El Economista e Associated Press.