Coreia do Sul diz que retaliará envio de balões com lixo pela Coreia do Norte

O diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chang Ho-jin, disse neste domingo, 2, que o governo decidiu tomar medidas "insuportáveis" contra a Coreia do Norte em reação a seus lançamentos de balões com lixo, à suposta interferência nos sinais de navegação GPS no território sul-coreano e à simulação de ataques nucleares contra o Sul nos últimos dias.

Chang chamou a campanha de balões do Norte e a interferência no sinal GPS de "atos de provocação absurdos e irracionais que um país normal não pode imaginar" e disse que os norte-coreanos querer causar "ansiedades públicas e caos" na Coreia do Sul.

Especialistas dizem que a campanha de balões da Coreia do Norte, supostamente a primeira desse tipo em sete anos, visa instigar uma divisão interna na Coreia do Sul sobre a política em relação ao Norte. Há ainda a expectativa que a Coreia do Norte aumente ainda mais as tensões antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro.

Por outro lado, pouco depois, a Coreia do Norte disse que vai parar de enviar balões carregados de lixo para a Coreia do Sul, dizendo que a iniciativa deixou os sul-coreanos com "experiência suficiente sobre o quão desagradável eles se sentem". Fonte: Associated Press