Alison dos Santos soma 12ª vitória nos 400m com barreiras da Diamond League em Estocolmo

Líder do ranking da Diamond League, Alison dos Santos, o Piu, mostrou mais uma vez que é a grande esperança de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Neste domingo, ele venceu a prova dos 400m com barreira da etapa de Estocolmo, com facilidade, atingindo a marca de 47s01.

Piu conquistou uma etapa da Diamond League pela 12ª vez na carreira e venceu as três provas que realizou nesta temporada. Ele já havia vencido em Doha e em Oslo,. Onde bateu o norueguês Karsten Warholm diante de sua torcida com a melhor marca do ano: 46s63.

Em Estocolmo, o brasileiro teve um começo disputado com Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, mas acabou sobrando na reta final. Ele ficou muito perto de se tornar o único corredor a terminar a prova em menos de 47s por três vezes seguidas antes de julho.

Nesta prova, o brasileiro não teve ao seu lado os seus dois principais concorrentes pela medalha de ouro nos Jogos de Paris-2024: o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin. Kyron McMaster ficou com a medalha de prata em Estocolmo, com o tempo de 48s05. O terceiro colocado foi o americano CJ Allen, com 48s12.

A próxima etapa da Diamond League, que contará com a prova dos 400m com barreiras, será na França, em Paris, no dia 7 de julho, uma prévia da Olimpíada na qual Piu tentará ir além o bronze conquistado em Tóquio com 46s72.