Zeca Pagodinho faz roda de samba e solta fogos de artifício para comemorar nascimento do neto

Zeca Pagodinho não perde tempo quando se trata de celebrações! O cantor comemorou a chegada do quinto neto, Martin, com fogos de artifícios no céu de Xerém, no Rio de Janeiro, além de uma baita roda de samba animada.

Nas redes sociais, o artista publicou o vídeo da festa e escreveu:

Nasceu Martin! Viva! A família Pagodinho está em festa com a chegada do filho de Thays de Souza e Louiz Carlos, neto do Zeca e da Mônica, irmão do Miguel!