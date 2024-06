Alcaraz ganha fácil de Aliassime e encara 'freguês' Tsitsipas nas quartas em Roland Garros

Carlos Alcaraz deu mais um passo na busca pelo seu primeiro título em Roland Garros. Campeão do US Open em 2022 e de Wimbledon em 2023, o prodígio espanhol tenta a consagração na terra batida francesa e já está nas quartas de final, na qual terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas, de quem jamais perdeu, após tranquila vitória sobre o canadense Félix Auger-Aliassime.

O terceiro triunfo de Alcaraz em Paris, todos na lotada Philippe-Chatrier, a quadra central, foi o mais fácil da jornada até então. Chegando em todas as bolas e esbanjando talento, o espanhol fechou em sets diretos, parciais de 6/3, 6/3 e 6/1, após pouco mais de duas horas.

Depois de aproveitar bem as quebras nos dois primeiros sets, fechando ambos por 6 a 3, Alcaraz foi ainda melhor na parcial final. Aliassime deixou a quadra para receber atendimento com 2 a 0 contra e não conseguiu mais se defender e buscar reação na partida.

O espanhol abriu logo 5 a 0, com duas quebras, viu o canadense se livrar do pneu, mas no primeiro match point, fechou com boa subida na rede. Agradeceu ao público e agora se prepara para o compromisso, em tese, mais complicado na atual edição de Roland Garros.

Tsitsipas é o nono favorito em Roland Garros e enfrenta Alcaraz nas quartas de final do Grand Slam francês pelo segundo ano seguido. O espanhol ganhou em 2023, tem incrível retrospecto favorável de 5 a 0 no duelo, mas já prega respeito ao grego.

"Tenho visto jogos do Stef, ele vem jogando muito bem e motivado e preciso criar dificuldades para ele. Estou entusiasmado com esse jogo e quero me divertir", afirmou o número 3 do mundo, admitindo que vem lutando para evitar os altos e baixos na competição.

Para se garantir entre os oito melhores em Paris, Tsitsipas precisou de quatro sets diante do italiano Matteo Arnaldi. Saiu perdendo, mas buscou a virada, avançando com 3/6, 7/6 (7/4), 6/2 e 6/2.

BRASIL CAI NAS DUPLAS

Pela segunda rodada do torneio masculino de duplas, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos foram eliminados pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, cabeças de chave 11, com duplo 7/5.