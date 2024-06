Novak Djokovic sofre, mas elimina italiano e se garante nas quartas em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic teve de suar muito, neste domingo, para derrotar o italiano Lorenzo Musetti e se garantir nas quartas de final de Roland Garros. O número 1 do mundo venceu por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8), 2/6, 6/3 e 6/0.

Djokovic voltou a se apresentar de forma irregular, deixando seus fãs preocupados com a possibilidade de repetir o título do ano passado. Em busca da 25ª taça de Grand Slam, o sérvio começou bem no primeiro set e fechou em 7/5, mas depois viu o adversário manter bom ritmo e ganhar as duas parciais seguintes.

Djokovic pareceu se encher de brio e buscou o empate no quarto set, mas foi no quinto que o melhor jogador da atualidade mostrou suas qualidades e fechou a disputa com um 'pneu', ao ganhar todos os games disputados no quinto set.

O grande jogo de Roland Garros neste sábado chuvoso em Paris foi entre Alexander Zverev (4º favorito) e Tallon Griekpoor (25º). E o tenista alemão teve de lutar muito e mostrar superação para evitar a eliminação na terceira rodada diante de um empolgado holandês.

Em batalha de 4h17 na Philippe-Chatrier, a quadra principal do Grand Slam, o favorito começou um tanto desatento e acabou levando 6 a 3 no primeiro set, no qual saiu com 3 a 0 de desvantagem e jamais conseguiu reagir.

Ainda buscando encontrar seu jogo, o alemão levou o segundo set aos trancos e barrancos até 5 a 4, quando, finalmente, conseguiu quebrar o saque de Griekpoor e igualar o marcador. O resultado embalou o quarto favorito, que abriu logo 3 a 0 no terceiro set e conseguiu fechar sem sustos, com 6 a 2, virando a partida.

O holandês, contudo, queria atrapalhar os planos do algoz de Rafael Nadal e ressurgiu bem na partida. Quebrando no quinto game, avançou para fechar com 6 a 4. E teve tudo para confirmar a vitória com duas quebras no quinto e decisivo set, no qual abriu 4 a 1 e tinha o saque.

Eis que a partida teve novo rumo. Emplacando quatro pontos seguidos, devolvendo as duas quebras, Zverev virou para 5 a 4. Mais calmo, Griekpoor conseguiu levar a decisão ao super tie-break. A maior experiência, contudo, se fez valer na parcial até 10 pontos. Quebrando o serviço por cinco vezes, o alemão fechou no segundo match point, por 10 a 3.

Quinto favorito, Daniil Medvedev também teve trabalho diante do checo Tomas Machac, que recentemente ganhou de Novak Djokovic na semifinal do Aberto de Genebra - perdeu a decisão de Casper Ruud. O russo avançou às oitavas após quatro sets, com vitópria por 7/6 (7/4), 7/5, 1/6 e 6/4.

Vice-campeão nas duas últimas edições e um dos principais candidatos ao título desta edição do Grand Slam parisiense, o norueguês Casper Ruud precisou de 2h46 para bater o argentino Tomas Etcheverry por 3 a 1, com parciais de 6/4, 1/6, 6/2 e 6/2.

O dia ainda marcou as vitórias do australiano Alex de Minaur sobre o alemão Jan-Lennard Struff (4/6, 6/4, 6/3 e 6/3), do canadense Felix Auger-Aliassime diante do inglês Ben Shelton (6/4, 6/2 e 6/1) e do polonês Hubert Hurkacz contra o canadense Denis Shapovalov (6/3, 7/6 (7/0), 4/6 e 6/1.