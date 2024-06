Mauá inicia oficialmente a Operação Inverno 2024

A Prefeitura de Mauá inicia oficialmente neste sábado (1º), a Operação Inverno 2024. O trabalho é coordenado pela secretaria de Assistência Social e conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal. O objetivo é intensificar o acolhimento de pessoas em situação de rua, nas noites mais frias do ano. Além disso, os abrigos municipais ampliam a oferta de vagas no período noturno de 40 para 70.

Nas ruas, as equipes farão a busca ativa, sempre que os termômetros marcarem menos de 15ºC, e a sensibilização das pessoas para que se protejam do frio e procurem pelos serviços de acolhimento noturno do município. Quem aceita é levado ao Albergue Municipal ou ao Centro Pop. Além do pernoite, todos os atendidos têm acesso a itens de higiene pessoal e alimentação. Quem não aceita o acolhimento, também é atendido e recebe alimentação e cobertor.

A atenção da Prefeitura se redobrou no último sábado (25), com a queda brusca na temperatura e a garoa. A ação realizada foi uma prévia do que começa oficialmente hoje. Naquele dia, 26 pessoas aceitaram a oferta e foram conduzidos ao abrigo. Até esta sexta-feira a média de acolhimento noturno passou a ser de 30, enquanto o habitual era 14. Ou seja, houve um aumento de 114% em relação aos dias em que as temperaturas estavam mais altas.

Durante a vigência da Operação Inverno 2024, quem quiser acionar o serviço social pode realizar, 24 horas por dia, pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 153 (GCM) ou das 8h às 17h, no número 4547-1061 com a equipe do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).