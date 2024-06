Primeiro voo de astronautas da Boeing é cancelado minutos antes de alçar voo

A Boeing enfrentou mais um revés em sua jornada para se tornar uma alternativa à SpaceX no transporte de astronautas ao espaço. O primeiro voo de astronautas da empresa foi abruptamente cancelado no último minuto neste sábado, devido a um problema técnico com o sistema de computador responsável pelos procedimentos finais antes do lançamento. A contagem regressiva foi interrompida com apenas três minutos e 50 segundos restantes, deixando os astronautas da Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos), Butch Wilmore e Suni Williams, presos dentro da cápsula Starliner na plataforma de lançamento.

A equipe da United Launch Alliance, liderada por Dillon Rice, está empenhada em analisar os dados para identificar a falha que impediu a decolagem. Uma nova tentativa de lançamento está sendo considerada para o domingo, 2 de junho, dependendo da rápida resolução do problema.

O incidente segue uma série de contratempos para a Boeing, incluindo um adiamento em 6 de maio devido a problemas de vazamento e necessidade de reparos no foguete. Desde seu primeiro voo de teste não tripulado em 2019, que falhou em alcançar a Estação Espacial Internacional por problemas de software, a Boeing tem lutado para superar desafios técnicos, incluindo questões com paraquedas, materiais inflamáveis, um vazamento de hélio e uma válvula do foguete.

Apesar de um problema com válvulas ter surgido duas horas antes do lançamento planejado, a equipe conseguiu contorná-lo utilizando um circuito de reserva. No entanto, o sequenciador de lançamento terrestre, um sistema crítico para a fase final antes do lançamento, falhou em prosseguir com a operação.

Mike Fincke, astronauta da Nasa e piloto reserva para a missão, expressou sua decepção com o adiamento, mas enfatizou que atrasos são parte integrante das missões espaciais. Ele permanece otimista de que um lançamento bem-sucedido será realizado em breve.