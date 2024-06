Jennifer Lopez é mais uma artista a cancelar turnê em 2024: ?Devastada?

Jennifer Lopez cancelou a turnê que passaria nos Estados Unidos para ficar mais tempo com a família. O anúncio foi feito pela produtora Live Nation nesta sexta, 31. "Devastada", afirmou a cantora nas redes sociais.

Apesar da informação, rumores na imprensa americana falam em baixa venda de ingressos e um possível divórcio com o marido, o ator e diretor Ben Affleck.

Para tentar contornar o esvaziamento, JLo, de 54 anos, deixou de apresentar apenas músicas do novo álbum e incluiu grandes sucessos da carreira. Até o nome da turnê foi alterado de "This is me... Now" ("Essa sou eu... Agora", em tradução livre) para "Essa sou eu... Ao Vivo - Os maiores sucessos".

Cancelamentos pelo mundo

A onda de cancelamentos de megashows é uma crise internacional. Os motivos são excesso de shows em estádios, valores dos ingressos e promessas de público acima da realidade.

Em maio, Ludmilla e Ivete Sangalo cancelaram shows após desentendimentos com a produtora 30e. Oficialmente, a equipe de Ivete comunicou que os "shows não conseguiriam garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas."