Carlos Alcaraz elimina norte-americano e vai às oitavas em Roland Garros

Carlos Alcaraz suou um pouquinho para chegar às oitavas de final de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o tenista espanhol eliminou o norte-americano Sebastian Korda (28º do mundo) por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7-5) e 6/3 em 2h39 de jogo.

Nos dois primeiros sets, Alcaraz foi mais decisivo. O espanhol conseguiu se impor nos pontos mais importantes e abriu vantagem. O segundo set foi o mais equilibrado, inclusive no tie-break, quando ambos sofreram para manter o próprio saque. Alcaraz desperdiçou um set point, mas, na sequência, dominou o ponto e fechou com um winner (ponto vencedor) na paralela de fundo de quadra.

No terceiro set Korda mostrou que sentiu a perda do tie-break e não deu quase nenhum trabalho para o atual número 3 do mundo.

O grego Stefanos Tsitsipas não deu qualquer chance para o chinês Zhizhen Zhang (44ª. do mundo) e fez 3 sets a 0, com 6/3, 6/3 e 6/1 em apenas 91 minutos.

"Hoje joguei com uma bela fluidez. Tive paciência e pude encontrar ângulos muito bons nos ralis", disse o tenista, atual número 9 do mundo.

Nas oitavas, Tsitsipas vai encarar o italiano Matteo Arnaldi (35º), que surpreendeu o russo Andrey Rublev (sexto do mundo) com 7/6 (8-6), 6/2 e 6/4.

FEMININO

No dia em que completou 23 anos, a polonesa Iga Swiatek comandou com tranquilidade o seu duelo contra Marie Bouzková, nesta sexta-feira. Depois de sofrer diante da japonesa Naomi Osaka, a atual número 1 do mundo venceu com facilidade a checa (42ª do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h33.

A tenista da Polônia ainda chegou a ter um serviço quebrado, mas manteve o domínio em todo o jogo. Este é o sexto ano consecutivo que Swiatek chega pelo menos às oitavas de final de Roland Garros. Dona de três títulos no saibro francês (20, 22 e 23), ela só perdeu duas vezes no torneio (19 e 21).

Na próxima fase a polonesa terá pela frente a russa Anastasia Potapova (41ª), que eliminou a chinesa Wang Xinyu por 2 sets a 1.

Cabeça de chave número 5, a checa Marquéta Vondrousová foi outra que passeou nesta sexta-feira. Derrotou a zebra francesa Chloé Paquet (136ª do mundo) por 6/1 e 6/3.

Sua próxima adversária será a sérvia Olga Danilovic (125ª), que ganhou da croata Donna Vekic (40ª) por 0/6, 7/5 e 7/6 (10-8).

Quem teve mais de trabalho foi Ons Jabeur (9ª do ranking)), que salvou um set point na segunda parcial e eliminou a canadense Leylah Fernandez (34ª) por 6/4 e 7/6 (7-5), em 1h53.

"Só lembrando que estou aqui", disse a tunisiana, rindo, após o jogo, lembrando da má fase que passou no começo da temporada.

Nas oitavas, Jabeur encarará a norueguesa Clara Tauson (72ª), responsável por eliminar Jelena Ostapenko (11ª. do mundo) ainda na primeira rodada.

Cada tenista que chegou às oitavas já tem garantido uma premiação mínima de 250 mil euros (pouco mais de R$ 1,4 milhão).

FORA

A brasileira Luisa Stefani não vai jogar em Roland Garros este ano. A atleta anunciou a desistência da chave de feminina de duplas e de duplas mistas.

"Infelizmente não vai ter Roland Garros pra mim nesta temporada. Vinha sentindo um pequeno desconforto em meu joelho no começo da semana e após a retirada da Demi (Schuurs), que se machucou no treino (lesão nas costas), por precaução decidimos não jogar mistas para recuperar bem e voltar zerada para a temporada de grama.

Estou chateada em não poder jogar mais uma vez com o Rafa (Rafael Matos), ainda mais Roland Garros mas sabemos que ainda tem muito por vir pela frente e teremos outras oportunidades."