SBT acelera para disparar seu novo domingo no dia 30

A nova programação dominical do SBT vai estrear no dia 30 e a opção encontrada foi suprir o horário da Eliana com extensões do “Domingo Legal” e “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”.

Só não existe ainda uma confirmação de como será a divisão desses horários, porém, movimentos internos nos levam a acreditar que o “Domingo Legal”, que se inicia às 11h15 e termina, atualmente, às 15h, terá a sua duração estendida em mais duas horas cheias.

Vai entregar para o “Roda a Roda” e o “PSS” seguirá até meia-noite.

Esses mais 120 minutos na duração do “DL”, com certeza irá significar mais 1h30 de arte, tempo que será alternado entre o ao vivo e gravado. Sabe-se que algumas novidades estão sendo preparadas, entre elas, um quadro autoral e inédito.

Para tanto, inclusive, outras equipes de produção estão em formação para fazer frente ao novo horário.

Internamente, essa decisão de espichar os dois programas foi considerada a mais razoável de todas, evitando-se com isso comparações ou queimações desnecessárias.

TV Tudo

Problema

A dramaturgia da Globo está às voltas com questões muito sérias, que têm comprometido a produção de suas novelas.

Problemas que não se resumem apenas a falta de bons autores para determinados horários, mas também a dificuldade em contar com os serviços de atores que já foram seus contratados.

Onde tá pegando?

As dificuldades não devem se resumir simplesmente aos valores contratuais. Mas muito provavelmente na forma como esses entendimentos são conduzidos.

A toda hora tem um não. Entre Antônio Fagundes antes e Murilo Benício agora, outras na mesma altura também acabaram acontecendo. Os nomes que puxam audiência e repercussão são essenciais em qualquer trabalho.

(Murilo Benicio, destaque em “Justiça 2”, recusa proposta da Globo para nova novela das 21h/ crédito Bruno Stuckert)

Namoro ou amizade?

Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band, esteve em visita aos escritórios da Paramount+, no Itaim Bibi e Bela Vista, em São Paulo, nesses últimos dias.

Fala-se que pode haver uma aproximação bem importante entre as partes, em condições de ser anunciada nas próximas semanas.

Parênteses

A Paramount+ é apenas um caso e envolve produtos esportivos, mas, a Band tem trabalhado e intensificado esforços para estabelecer parcerias com as mais diferentes plataformas.

Em alguns casos, colocar-se até como segunda tela para exibição de filmes e séries.

Falha imperdoável

Aqui se destacou a homenagem do Everaldo Marques ao Silvio Luiz no jogo São Paulo e Talleres, semana passada.

Vale salientar que Odinei Ribeiro e Jader Rocha também homenagearam o grande mestre. Todas muito merecidas e emocionantes.

Um nome

A informação é que em alguns dos mais importantes setores da Globo há o entendimento que Sabina Simonato, hoje com Rodrigo Bocardi no “Bom Dia São Paulo”, está pronta para alçar voos mais altos dentro da casa.

E que podem avançar além do jornalismo.

(Sabina Simonato / crédito Instagram)

Exclusivo

O narrador esportivo Vinícius Moura, que já vinha prestando serviços temporários, agora é contratado exclusivo da ESPN.

Despediu-se da CBN na semana passada.

Ainda do esporte

Leandro Quesada, comentarista e repórter dos bons, fará a cobertura da Copa América para o canal de YouTube da revista Placar.

Direto dos Estados Unidos.

A estrela

Com “Biônicos” finalmente em exibição na Netflix, foi possível constatar que Jéssica Cores é a grande protagonista do filme, seguida de perto por Bruno Gagliasso.

A produção navega em uma tendência mundial, de entregar personagens importantes para atores negros. A se lamentar, porém, o fraco trabalho de bastidor, principalmente de uma melhor divulgação.

TV aberta

Depois de promover a estreia no streaming Univer Video, a parceria Record-Serielle definiu também a data de lançamento de “A Rainha da Pérsia” na TV aberta. O primeiro episódio será exibido no próximo dia 17, uma segunda-feira.

Carlo Porto, Francisca Queiroz, Camila Rodrigues, Dudu Pelizzari, Nathalia Florentino e Dani Moreno são algumas das atrações do elenco.

Bate – Rebate

• Depois de uma semana gravando em Portugal, Eliana está de volta ao Brasil.

• Se tudo correr como se espera, a próxima novela das 19h da Globo, “Volta por Cima” deve disparar as suas gravações ainda durante este mês...

• ... “Família é Tudo”, atual atração do horário, segue sua exibição até o final de setembro.

• Sobre “Família é Tudo”, João Baldasserini já participa das gravações como Ernesto, empresário interessado em fazer decolar a carreira musical de Andrômeda (Ramille). As primeiras cenas dele vão ao ar na semana do próximo dia 17...

• ... Sabrina Petraglia também é uma das próximas a aparecer na trama.

• Décio Piccinini será o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas” do R7.

• SBT mexeu no “Chega Mais” da manhã. Agora falta o “Tá na Hora”, da tarde. Quase três meses no ar, já é possível avaliar o que não funciona.

• ... Aliás, entre outras pesquisas, nessas horas o minuto a minuto do Ibope pode ser muito útil.

• Petrônio Gontijo, Alinne Prado e MC Koringa também estarão no “Acerte ou Caia!”, novo programa da Record sob o comando de Tom Cavalcante...

• ... Estreia em agosto nas tardes de domingo.

C´est fini

Juliana Xavier se encontra mesmo num momento especial da carreira. Foi muito bem como a ambiciosa garota de programa Luara em “Justiça 2”, contracenando com grandes nomes da série de Manuela Dias.

Em “Reis – A Divisão”, fazendo Maaca, a atriz também não fica atrás. Destaque para as sequências com Henrique Camargo/Roboão.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!