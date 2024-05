Gracyanne Barbosa e Belo abrem o jogo sobre reatarem após flagra do cantor com outra mulher

Gracyanne Barbosa sacudiu a web após postar uma foto com sua ex-sogra, Terezinha Pires. O cantor, por sua vez, se pronunciou após a publicação de sua ex-companheira.

Belo revelou ao Fofocalizando que não teve uma reconciliação com Gracyanne, e ainda falou que adora a ex-sogra, que chegou a morar com eles na mansão que era dos dois. A decisão de quem fica com a casa sai em breve, segundo o cantor:

Nós vamos definir quem fica com aquela casa na semana que vem.

Gracyanne também revelou ao programa do SBT que não tinha relacionado que as pessoas achariam que ela e Belo reataram o relacionamento:

Dei mole quando escrevi sogra, mas é a verdade. Ela sempre será minha sogra. Nossa relação é ótima, mas esqueço que poderiam achar que voltamos. Às vezes sou muito desatenta.

No mesmo dia Belo foi fotografado abraçado com uma mulher num shopping no Rio de Janeiro. Ele esclareceu que os dois são apenas amigos, e que a moça é esposa de um amigo dele.

Como você viu, o ex-casal teve um término complicado, após suposta traição da parte da musa fitness.