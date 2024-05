Esposa de Zé Vaqueiro faz desabafo com o filho na UTI: Angústia

Após o caçula do cantor Zé Vaqueiro sofrer uma parada cardíaca e ser internado novamente, a esposa e mamãe Ingra Soares vem utilizando de suas redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde de Arthur, de apenas dez meses de vida.

Na última quinta-feira, dia 30, a mãe compartilhou um registro onde o pequeno apareceu segurando sua mão e, na legenda, escreveu:

A angústia da incerteza é o pior sentimento.

O bebê sofre com síndrome de Patau, uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo extra no bebê, e a família precisa enfrentar uma luta diária com Arthur, que segue internado.

Ainda vale notar que o primogênito ficou cerca de nove meses internado, recebeu alta, mas logo voltou à UTI após a parada cardíaca.