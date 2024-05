Braskem prorroga inscrições de edição de edital à projetos sustentáveis

A Braskem, produtora de resinas termoplásticas e biopolímeros, prorrogou até esta segunda-feira (3), as inscrições da terceira edição do Edital Projetos que Transformam. A iniciativa busca impulsionar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social nas comunidades. Nesta edição, serão priorizadas iniciativas que estejam alinhadas a uma das três temáticas prioritárias da companhia: Economia Circular e Clima; Educação Profissional e Tecnológica; e Inclusão Social.

As candidaturas devem ser realizadas por meio do link: https://editaisbraskem.prosas.com.br. Serão destinados recursos para até 15 projetos selecionados no país.

REGIONALIZAÇÃO

Destinado a organizações sociais, o Edital Braskem contemplará projetos que fomentem o desenvolvimento local nos estados da Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Cubatão, São Paulo, poderão ser inscritas iniciativas das comunidades do entorno do gasoduto que liga o Polo Petroquímico do Grande ABC à unidade PE8 em Cubatão. As ações selecionadas terão até 12 meses para serem executadas.

Uma capacitação gratuita virtual de apoio à elaboração das propostas aconteceu entre os dias 14 e 17 de maio e a gravação da mesma está disponível pelo link: https://editaisbraskem.prosas.com.br/2024

Os projetos serão avaliados em cinco etapas: análise eliminatória, técnica classificatória, documental inicial, estratégica e documental final. A divulgação dos selecionados está prevista para ocorrer no último trimestre de 2024. Na sequência, os autores das iniciativas escolhidas participarão de mais uma capacitação, desta vez sobre gestão e prestação de contas de projetos sociais.