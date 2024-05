Goleiro Júnior enaltece oportunidade e foca no acesso do S. Bernardo

No último fim de semana, o São Bernardo venceu o CSA, por 2 a 0, e subiu para 11 pontos na Série C do Brasileiro. E a partida foi especial para o goleiro Júnior Oliveira, que atuou pela primeira vez na temporada, substituindo Alex Alves (teve mal-estar antes do confronto). Ele comemorou a atuação e o resultado positivo.

“A sensação é de trabalho bem feito. Fico feliz por representar esse clube e vestir essa camisa, além de ser um orgulho contribuir positivamente para essa trajetória vitoriosa. Sabemos que temos uma grande responsabilidade pela frente, já que estamos focados em buscar o acesso. Temos um grupo qualificado para isso”, projetou.

Júnior está no clube desde 2021, somando 20 partidas (só sofreu gols em oito delas). Além disso, acumula os títulos do Paulista A-2, da Copa Paulista e da Taça Independência pelo Tigre. Por isso, ele valorizou a força do sistema defensivo da equipe nos últimos anos.

“Essa é uma das marcas do nosso time. Sofremos poucos gols e temos um sistema defensivo muito sólido. Isso se deve ao poder de concentração e empenho de todo elenco. Agora é continuar trabalhando para ajudar meus companheiros da melhor forma”, completou.

O Tigre volta a campo no próximo domingo (2), diante do Ypiranga, em casa.