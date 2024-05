Brad Pitt quer reconstruir relação com filha após ela retirar seu sobrenome e deixar apenas o da mãe, Angeline Jolie

Brad Pitt e Angelina Jolie brigam judicialmente desde 2016, após pedirem o divórcio, mas as disputas se intensificaram quando Shiloh Jolie-Pitt escolheu mudar o nome para apenas Shiloh Jolie. Ela não é a primeira dos filhos a decidir adotar apenas o Jolie como sobrenome.

Em seu aniversário de 18 anos de idade, no último dia 27, Shiloh entrou com uma ação judicial para abdicar do Pitt. É importante ressaltar que ainda não é certeza que ela poderá usar seu novo nome, mas é bem provável que a Justiça dos Estados Unidos considere o pedido dela por conta das acusações de agressões físicas por parte do pai.

Como você viu, a relação de Brad com a família é um tanto quanto conturbada. Seu relacionamento com Angelina Jolie começou em 2004, enquanto ele estava casado com a atriz Jennifer Aniston. Os filhos dos atores não têm uma ligação muito forte com Pitt, que abriu mão da guarda compartilhada deles.

Apesar disso, uma fonte anônima revelou ao Daily Mail que o astro de Clube da Luta está determinado a reverter esse cenário. Desde que Angelina pediu o divórcio, a atriz têm dado instruções para que seus filhos ignorem Pitt durante as visitas.

A decisão de Shiloh veio acompanhada do timing perfeito: após a vitória de Brad Pitt sobre o Châteu Miraval. Vale reforçar que ela não foi a primeira dos herdeiros a retirar o último sobrenome, Zahara e Vivienne