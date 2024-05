Anitta expõe sexismo em entrevista à programa norte-americano: Perguntaram se eu consideraria posar para a Playboy!

Do Brasil para o mundo! Anitta se apresentou nesta sexta-feira, dia 31, no Today Show, da TV norte-americana NBC. A cantora foi apresentada como a Rainha do Pop Brasileiro e caiu na graça do elenco do programa. No entanto, em entrevista honesta ao site da atração, a artista demonstrou seu descontentamento com certas abordagens do programa e falou que não quer ser conhecida apenas pelo seu corpo.

Apesar de ter feito história como a primeira cantora brasileira a se apresentar na atração, nas palavras da própria, essa foi uma das piores entrevistas de sua carreira.

Eles só queriam me perguntar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa. Me desculpe se fiquei quieta. Acabei de voltar de uma das piores entrevistas de toda a minha carreira, reclamou ela, que também teve que responder se posaria para a Playboy.

Foi tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo há 20 anos. A certa altura, eles perguntaram se eu consideraria posar para a Playboy! Playboy! E quando respondi, disse: Quem sabe, talvez eu seja escritora da Playboy. Era como se eles nunca tivessem pensado que eu poderia ser bonita, talentosa e inteligente, afirmou Anitta.

De acordo com a brasileira, o problema foi focar apenas na sua vida íntima.

Não me importo em falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, então não me importo de ser questionada sobre isso. Eu amo ser uma pessoa sexual. Faz parte da minha personagem. Eu simplesmente não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe. Não, isso não é tudo que eu sei, disse.

Ao finalizar o desabafo, complementou:

Eu estava gerenciando minha própria carreira por muitos anos. Eu sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzido apenas a sexo. Eu faço muito e ainda quero fazer muito mais, justificou ao finalizar.

Relação com o cantor Peso Pluma

Ao vivo no Today Show, Anitta foi questionada sobre os rumores de um possível romance com Peso Pluma, para qual declarou:

- Eu realmente gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Um grande artista, muito humilde. Ele me lembra muito quando eu tinha a idade dele; ele tem 24 anos, eu tenho 31, disse ao começar.

- Mas eu só quero ser feliz, livre, me divertir, ter calma. Não estou no momento para nada sério. Por muitos anos, pensei: Ah, preciso ter um relacionamento. Mas hoje em dia entendo que não. Todo mundo tem essa necessidade de colocar um nome nas coisas, um título nas coisas, mas estou num momento tão diferente, finalizou.