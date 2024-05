Ana Sátila conquista a medalha de bronze no K1 da Copa do Mundo de Canoagem Slalom

Ana Sátila continua obtendo grandes resultados na carreira. Nesta sexta-feira, a brasileira que estará nos Jogos de Paris-2024 conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, disputada em Augsbuirg, na Alemanha, na descida do caiaque (K1).

Em descida precisa, sem cometer nenhuma penalidade, a brasileira terminou atrás somente da francesa Camille Prigent, que também fez final precisa, e levou o ouro com 106s41. A prata foi para a alemã Ricarda Funk - acertou dois obstáculos - com 0s04 da campeã. Sátila ficou 2s38 - terminou com 108s79.

A marca para subir ao pódio foi muito acima da conquistada nas eliminatórias, na qual cometeu duas penalidades e terminou na quarta colocação, com o tempo de 114s45, avançando direto à semifinal. E também superior aos 109s71 que fez para cgegar na decisão.

O bom resultado na primeira competição forte do ano mostra que Ana Sátila é candidata a subir no pódio em Paris-2024. Grande esperança brasileira, a canoísta ainda buscará mais duas medalhas na etapa da Alemanha. Neste sábado, ela disputa a semifinal do C1 (canoa), na qual se garantiu com a quarta melhor nota do dia. No domingo é a vez de disputar o cross.

Aleta do Botafogo, Ana Sátila já havia conquistado o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago - ganhou a competição cinco vezes - e buscará seu melhor resultado olímpico após ser 16ª em Londres-2012 e 17ª no Rio-2016, ambos no K1. Ela ainda terminou em quinto no Mundial de 2023.