Dudu Azevedo, Emiliano D'Avila e mais famosos curtem festival de jazz no Rio de Janeiro

A noite fria da última quinta-feira, dia 30, do Rio de Janeiro não foi desculpa para alguns famosos, que aproveitaram o I love Prio Blue& Jazz Festival no Jockey Club, e se divertiram no friozinho. Dudu Azevedo foi um deles e posou para as fotos na entrada do evento.

Emiliano D'Avila também esteve por lá e posou todo sorridente. Mylena Ciribelli trouxe cor para a noite gelada e escolheu um blazer laranja para o momento. Marcella Fogaça não sentiu o frio e posou com a barriga de fora.

Sucesso em Renascer, Gi Fernandes também deu o ar da graça.