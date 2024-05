Ana Maria Braga faz piada de cunho sexual ao vivo: - Ele crescer e ele encolhe

Ana Maria Braga fez uma piada de cunho sexual ao vivo no Mais Você desta sexta-feira, dia 31. A apresentadora da TV Globo estava com um tipiti na mão, um artefato muito usado pelos povos indígenas e ribeirinhos do Brasil, quando brincou com o fato do objeto crescer e encolher.

- Esse negócio aqui eu também adorei, cadê o de abanar. Esse tipiti eu achei muito interessante. Ele crescer e ele encolhe, diz rindo.

- Que horas são, gente?, pergunta o convidado do programa, chef Jimmy.

- Está louco, não pode falar isso daí não, gente, complementa o Louro.

Por fim, ela ainda afirmou que, ao finalizar o programa, irá cair de boca em alguma coisa.