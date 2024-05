Documentário 'Rio-Paris: A tragédia do voo 447' estreia 15 anos após o acidente

Estreia nesta sexta-feira, 31, o documentário Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447, que detalha o acidente ocorrido em 31 de maio de 2009, exatamente 15 anos atrás, no voo AF447 da Air France, com 228 mortos. O documentário tem quatro episódios e está disponível na Globoplay.

O voo Air France 447 decolou do Rio de Janeiro, do Aeroporto do Galeão, com destino a Paris.

Os destroços da aeronave foram encontrados no Oceano Atlântico, a cerca de 4 mil metros de profundidade.

Todas as 288 pessoas a bordo, de 32 nacionalidades, sendo 59 brasileiros, morreram. A companhia aérea e a fabricante de aviões Airbus - aeronave do voo - foram absolvidas da acusação de homicídio culposo após a queda do avião no ano passado.

Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447 contará com relatos de familiares atingidos pela tragédia, técnicos e especialistas em aviação e jornalistas que cobriram, além do processo de investigação do acidente e como a segurança na aviação mudou após o desastre.

Em comunicado à imprensa, o diretor Rafael Norton comenta sobre o marco do acidente: "A série é a memória de um dos acidentes aéreos mais marcantes. A tragédia do voo 447 mudou para sempre a segurança na aviação mundial. O relatório final recomendou 41 mudanças em protocolos de segurança, de pilotagem e de controle aéreo. Depois da queda do 447, nenhum outro avião comercial caiu pelo mesmo motivo."

Novas produções do Globoplay

A Globo anunciou ainda, em um evento para jornalistas, que o Globoplay contará com outras 50 novas produções nos próximos três meses.

Os canais fechados da empresa, que incluem GNT e Multishow, por exemplo, terão 60 lançamentos no mesmo período.