Sinner bate sensação russa e avança às oitavas em Roland Garros; Rublev é surpreendido

A abertura da terceira rodada do torneio masculino de Roland Garros veio com o italiano Janik Sinner comprovando o grande momento e avançando, em sets diretos, às oitavas de final, e com a surpreendente eliminação do russo Andrey Rublev, que não foi páreo diante de outro italiano, Matteo Arnaldi.

Campeão do Aberto da Austrália e realizando sua principal temporada da carreira, se tornando o número 2 do mundo, Sinner tenta fazer história também em Roland Garros, onde jamais passou das quartas de final, alcançadas em 2020.

Plenamente recuperado das dores no quadril que o impediram de disputar o Masters 1000 de Roma, no começo do mês, Sinner vem atropelando seus oponentes. Nesta sexta-feira, somou o terceiro triunfo seguido por 3 sets a 0, desta vez diante do russo Pavel Kotov, então sensação da atual edição ao bater Cameron Norrie e Stanislas Wawrinka.

A décima vitória em um Grand Slam na temporada veio com ace. Sinner precisou de 2h29 para ganhar a terceira em Paris. Ele obteve uma quebra em cada set, não permitiu que o russo ameaçasse seu serviço e já está entre os 16 melhores.

Já o russo Andrey Rublev, sexto favorito em Roland Garros, não conseguiu se impor diante de Matteo Arnaldi e acabou eliminado também em sets corridos. Ele se despediu com 7/6 (8/6), 6/2 e 6/4.

COCO GAUFF GANHA BEM E ALGOZ DE BIA AVANÇA

No torneio feminino, a americana Coco Gauff, cabeça 3, superou a ucraniana Dayana Yastremska (30ª favorita), em boa apresentação e tranquila vitória por 6/2 e 6/4, para se garantir nas oitavas de final.

Algoz de Bia Haddad na estreia, Elisabetta Cocciaretto continua surpreendendo favoritas e agora será a adversária de Gauff. Para avançar às oitavas em Roland Garros, a italiana ganhou da cabeça de chave 17, a russa Liudmilla Samsonova, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.