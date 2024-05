Mandy Moore está grávida do terceiro filho e revela sexo do bebê

Muitos famosos deram um passo importante e decidiram aumentar a família em 2024.

Mandy Moore está grávida do terceiro filho com músico Taylor Goldsmith. Nesta sexta-feira, dia 31, nas redes sociais, a atriz contou a novidade e entregou o sexo do bebê.

Mal posso esperar para que esses meninos tenham uma irmãnzinha.

Moore e Goldsmith já são pais de August, de três anos de idade, e Oscar, de um ano de idade.