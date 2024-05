Atriz de Quando Chama o Coração, que caiu do quinto andar de hospital, tem quadro de saúde atualizado

Boas atualizações sobre o estado de saúde de Mamie Laverock! A família da atriz, conhecida por seu papel na série Quando Chama O Coração, exibida pela Record no Brasil, atualizou como ela está após ter caído do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá, onde está internada desde o dia 11 de maio.

De acordo com o site Page Six, os familiares da jovem de 19 anos de idade dizem que ela apresentou melhoras nos últimos dias:

Mamie saiu de suas principais cirurgias e os médicos [dizem] que ela está bem. É impossível estarmos mais felizes. Obrigado a todos pelo apoio.

O acidente aconteceu no dia 26 de maio, em uma passarela do prédio do hospital, enquanto a equipe médica realizava uma transferência de andar. Mamie passou por cinco cirurgias, já que ficou em estado crítico após a queda na unidade de saúde. Na ocasião, de acordo com informações da família, a artista apresentava ferimentos que ameaçavam sua vida.

Estamos profundamente tristes em informar que, em 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu de uma altura de cinco andares. Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida. Estamos todos arrasados, chocados, neste momento intensamente difícil, disse a família em uma atualização da campanha GoFundMe, vaquinha online criada para ajudar a custear o tratamento de Mamie.