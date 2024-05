Filhos de Michael Jackson estão proibidos de acessar a herança do artista

Parece que a família Jackson não tem um dia de sossego, né?! De acordo com a People, a Receita Federal norte-americana proibiu os filhos e a mãe de Michael Jackson de acessarem à herança do Rei do Pop.

O patrimônio de Michael, que morreu em 2009, está congelado devido ao processo de impostos e multas que está aberto desde 2021. Os filhos do cantor, Prince, Paris, e Bigi, além da mãe, Katherine Jackson, de 94 anos de idade, não podem colocar a mão no dinheiro pois a auditoria fiscal afirmou que o espólio recebeu um nota de deficiência, já que a herança em si subvalorizou os ativos e devia 700 milhões de dólares em impostos.

Sendo assim, os administradores solicitaram o recálculo do valor do catálogo musical de Jackson, de onde vem a maior parte de sua fortuna, e o valor total da herança não foi finalizado. A Receita Federal, então, bloqueou qualquer tipo de transição de dinheiro para que a conta seja calculada.

Os advogados dos filhos, por sua vez, pediram que parte dos bens de Michael fosse colocada no fundo da família para sustentar os quatro membros, mas o pedido foi negado.