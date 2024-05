Palavra do Leitor - 31 de maio de 2024

Apoio ao Diário – 1

‘Auricchio impede perguntas de jornalista do Diário em coletiva’ (Política, ontem). O maior meio de comunicação que temos no Grande ABC são vocês! Já me ajudaram quando precisei expor uma situação onde este senhor, José Auricchio Júnior, e sua equipe ignoraram todos os nossos pedidos de ajuda. Lamentável a postura deste senhor com os profissionais e munícipes. Estamos com vocês, Diário!

Lisandra Cury Galucci

do Instagram



Apoio ao Diário – 2

Vocês do Diário são bem-vindos sim aqui em São Caetano.

Nikiba Menezes

do Instagram



Apoio ao Diário – 3



Postura lamentável e absurda. Uma figura pública, que administra orçamento público e que representa a sociedade, jamais poderia ter atitudes como essa. Os veículos jornalísticos desempenham papel fundamental numa democracia. Ter uma imprensa livre e atuante é uma conquista do nosso País. Deixo aqui a minha solidariedade à Camila Pergentino, que foi desrespeitada e impedida de trabalhar.

Edison Parra

Vereador de São Caetano



Apoio ao Diário – 4

Censura não! A imprensa não pode ser proibida de exercer o trabalho dela, isso chama-se liberdade de imprensa e não ditadura! A minha solidariedade à Camila, repórter do Diário.

Ziomar Santos

do Instagram



Apoio ao Diário – 5

Tchutchucão não deixa a madame responder por quê?

Maria Arraz

do Instagram



Apoio ao Diário – 6

Não sabia que o prefeito tem esse poder de impedir a imprensa. Creio que o prefeito poderia se retirar ou não responder, mas impedir um veículo de imprensa? Desconheço essa autonomia. Na minha percepção, cabe a um juiz tal decisão.

Flavio Elias Andrade

do Instagram



Apoio ao Diário – 7

Auricchio não é bem-vindo. Ele, parece, tem problemas com mulheres... Será que por isso tirou a pretensão da secretária de Saúde em ser prefeita e a colocou como vice? Será que ele aceita rebatizar a escola que leva o nome de sua mãe para Tchutchuca Cleide? Será que ele acharia normal alguém suspender o trabalho de sua filha, por ela cumprir legalmente suas atribuições? Tá na hora de alguém cobrar mais respeito deste senhor.

Marcello Patelli

do Instagram



Apoio ao Diário – 8

Por isso não voto e não votarei nele e sua família. São Caetano não é cidade de primeiro mundo nem aqui nem na China. Eu sei do que estou falando, porque precisei de uma operação do coração para o meu pai e não saiu nunca, ele acabou morrendo. E minha vó morreu sem recursos, jogada no Marcia Braido, ala dos que estavam morrendo. Só não foi pior porque lutamos por tratamento digno.

Nilceia Freire

São Caetano



Apoio ao Diário – 9

As pessoas no Brasil não têm uma mínima formação. Uma coisa é o sr. dito prefeito não gostar do veículo em que a moça trabalha e ser explícito. Isto ele pode. Agora, impedir, de forma acentuada, a repórter de realizar seu trabalho é censura sim! O povo precisa entender que isto é grave e um baita retrocesso.

Leandro Iannelli

do Facebook



Apoio ao Diário – 10

Que coisa. Cidade de primeiro mundo com prefeito de quinta. Totalmente desrespeitoso com o trabalho da jornalista. Só queria entender porque o jornal citado não é bem-vindo na cidade de primeiro mundo.

Sonia Leal

do Instagram



Apoio ao Diário – 11



Se negou-se a responder, é porque tem algo que lhe comprometa. Simples, quem não deve não teme.

Ariane Nicácio

do Instagram



Apoio ao Diário – 12

minha solidariedade à jornalista e ao jornal, vítimas de censura; o único porém é a falta de solidariedade dos outros profissionais de imprensa que poderiam ter abandonado a coletiva em solidariedade à colega, mas aí é pedir muito de nossa categoria.

Roberto Nascimento Anastacio

do Instagram



Apoio ao Diário – 13

O maior jornal do Grande ABC é impedido de fazer perguntas. Que vergonha, prefeito! O que ele está com medo da secretária Regina Maura responder? Quem for elogiar a administração, OK. Questionamentos não são bem-vindos.

Dani Lanes

do Instagram

Apoio ao Diário – 14

Postura lamentável e absurda com a moça. Censura só lá na casa dele. A reportagem tem sim direito de perguntar. Todos os veículos jornalísticos desempenham um papel fundamental e super importante pra a sociedade brasileira.

Rennan Gaspari

do Instagram



Apoio ao Diário – 15

José Auricchio Júnior precisa aprender com as lições ministradas pelo inesquecível Millôr Fernandes, que, ao menor ataque aos jornais, lembrava de que imprensa é oposição; o resto é armazém de secos e molhados.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema