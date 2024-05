Roque faz primeira aparição após deixar hospital e diz: - Minha saúde está 80%

Roque deixou todos os fãs preocupados em meados de maio depois de ser internado por conta de um sangramento no crânio. Agora, em casa e mais tranquilo, o ex-assistente de palco do SBT apareceu pela primeira vez. Gonçalo Roque participou do programa Tá na Hora da última quinta-feira, dia 30, e falou como se sente.

- Com a graça de Deus, minha saúde está 80%. Infelizmente, o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, são coisas da vida, explica.

Roque esteve internado no Hospital Santa Elisa, localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo por uma semana internado. Acompanhado da esposa, Janilda Nogueira, os dois comentaram o susto:

- A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: O que você tem?. Ele disse: Não, não estou sentindo nada. Na hora que eu virei, meu filho gritou: O pai está passando mal, lembra Janilda, contando que ele passou mal em um restaurante.

- Ele ficou lá cinco dias [internado], fez os exames. No Raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC, completa ela.

Que Roque fique com a saúde 100% em breve!