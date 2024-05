Charge - 31 de maio de 2024

Quase metade dos candidatos a motoristas é reprovada no exame prático para obter a primeira habilitação nas categorias A e B (moto e carro) no Grande ABC. Os dados foram disponibilizados ao Diário pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e mostram que 42% – quatro em cada dez – dos candidatos falharam em passar nos testes aplicados pelo órgão entre janeiro e abril deste ano. O índice supera os registrados na Capital e no Estado.

Nos três primeiros meses de 2024, foram realizados 24.384 exames práticos na região para obtenção da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação), sendo que 10.237 foram reprovados no teste devido a algum tipo de irregularidade. O índice é semelhante ao do mesmo período do ano passado, quando foram registrados os mesmos 42%, mas com um número maior de avaliações, 29.226 com 12.417 reprovações.