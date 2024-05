Vinigram é o terceiro eliminado da mansão em A Grande Conquista

Nesta quinta-feira, dia 30, rolou o resultado de quem deixa A Grande Conquista. Depois da formação tensa da Zona de Risco, Hadad, Cel e De Albú foram os escolhidos para disputar os votos do público.

Mas as reviravoltas do reality show não param por aí. E depois da Prova da Virada, Cel saiu da berlinda. Em seu lugar, colocou exatamente Vinigram, que enfrentou a dupla escolhida pela casa. Lembrando que o influenciador foi indicação em consenso dos Donos da Mansão, mas conseguiu escapar da Zona de Risco vencendo a Prova da Virada. Como o grande rival de Cel, Hadad, já estava zoneado, ele escolheu seu segundo adversário para ocupar o lugar no julgamento do público.

Com isso, Vinigram conseguiu apenas 19,79% dos votos na Zona de Risco contra os amigos Hadad e Lucas de Albú, sendo o terceiro eliminado. Ele teve uma trajetória intensa no programa, e mesmo triste, saiu com sorriso no rosto.

E aí, o que você achou do resultado?