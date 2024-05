Tudo sobre 'Eric', nova série sombria de Benedict Cumberbatch na Netflix

Eric, minissérie que chegou à Netflix nesta quinta-feira, 30, marca o retorno de Benedict Cumberbatch às produções de TV, e promete ser uma história eletrizante com uma mensagem de acolhimento.

Na trama de suspense, ambientada na Nova York dos anos 1980, Cumberbatch vive Vincent, um marionetista famoso por criar de programas de TV infantil com fantoches. Quando seu filho de 9 anos desaparece, Vincent recorre ao álcool e acaba tendo um estalo: para trazer o menino de volta para casa, deve transformar um simpático monstro azul desenhado por ele em um enorme fantoche, e colocá-lo na TV.

Em uma viagem paranoica, o bicho acaba se tornando seu maior aliado na busca pelo filho. O comportamento destrutivo de Vincent, cheio de culpa e desespero, o afasta da ajuda de familiares e amigos.

"É uma história sobre pessoas encontrando um lar. Seja uma criança, um morador de rua, um policial negro gay, uma esposa em um casamento infeliz ou até mesmo Eric no programa, o que importa é encontrar um lugar", disse Cumberbatch à Netflix.

Eric tem seis episódios. A série é uma criação de Abi Morgan, celebrada por produções como The Hour, The Iron Lady e The Split. "Eric é uma jornada sombria e louca ao coração da Nova York dos anos 80 - e ao mundo bom, ruim e feio de Vincent", definiu ela para a Netflix.

Nova York, na época, ficou marcada pelo aumento das taxas de criminalidade, a corrupção, o racismo, as desigualdades sociais e a epidemia de Aids.

O elenco também conta com McKinley Belcher III, Gaby Hoffmann, Don Fogler e Clarke Peters.