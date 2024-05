Ucrânia: Ofensiva russa continua e tropas militares de Putin adentram a região de Kharkiv

Sete pessoas ficaram feridas e um prédio de serviços municipais pegou fogo após avanço do Exército russo em Kharkiv, segundo maior cidade da Ucrânia, na quinta-feira, 29. O fato aconteceu por meio de uma série de ataques aéreos realizados pela Rússia. Na ação contra o território ucraniano, o governo de Vladimir Putin usou mísseis de cruzeiros, drones e mísseis balísticos. A informação foi dada pela Força Aérea da Ucrânia.

Durante a defensiva, drones marítimos ucranianos foram enviados e destruíram dois barcos de patrulha russos KS-701 no Mar Negro, próximo à península da Crimeia, anexada pela Rússia. Autoridades russas não comentaram o incidente.

O coronel-general do Exército da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou por meio do Facebook que o ataque aéreo transfronteiriço lançado pela Rússia está levando unidades do exército de Putin para a segunda maior cidade ucraniana, com o intuito de reforçar as forças nos dois principais pontos de conflitos, as cidades de Vovchansk e Lyptsi.

O avanço em Kharkiv, segundo a Ucrânia, se deu após um longo atraso na ajuda militar dos EUA e a produção militar insuficiente da Europa Ocidental atrasarem as entregas cruciais para o campo de batalha para o país de Volodymyr Zelensky. Na tentativa de ataque, a Rússia explorou os atrasos para atingir a cidade.