Bolsas de NY fecham em queda, após tombo de 20% da Salesforce se sobrepor a PIB benigno nos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 30, após a Salesforce projetar receita decepcionante. O balanço derrubou a ação da desenvolvedora de software em 20% e ligou o sinal de alerta sobre a euforia pela inteligência artificial, em um cenário que se sobrepôs a uma leitura benigna do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

O índice Dow Jones caiu 0,86%, a 38.111,48 pontos; o S&P 500 perdeu 0,60%, a 5.235,48 pontos; e o Nasdaq cedeu 1,08%, a 16.737,08 pontos.

O papel da Salesforce desabou 19,73%, um dia após a empresa indicar expectativa por desaceleração das vendas no segundo trimestre. O movimento contaminou todo o setor de tecnologia e injetou temores de que a aposta na inteligência artificial já pode estar perdendo força, segundo análise da Navellier.

Na esteira, Meta caiu 1,54%, Microsoft cedeu 3,38% e Alphabet baixou 2,15%. Nvidia caiu 3,77% após reportagem da Bloomberg revelar que os Estados Unidos estão contendo as entregas de chips para o Oriente Médio por riscos à segurança nacional.

O quadro impediu o mercado acionário de capitalizar do alívio nos juros dos Treasuries, depois que a segunda estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) mostrou crescimento menor que o anteriormente divulgado no primeiro trimestre.

O dado renovou esperança por corte de juros do Federal Reserve (Fed) já a partir de setembro. Amanhã, a leitura de abril do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) trará mais pistas nesse sentido.

Hoje, um problema técnico interrompeu as atualizações de S&P 500 e Dow Jones em provedores de dados por mais de uma hora. Não houve impacto significativo nos negócios.