Apartamento alugado no Airbnb é entregue cheio de lixo

Proprietária de dois apartamentos para alugar no Airbnb, Anaile Santos publicou na quarta-feira, 29, um vídeo em que mostra um dos imóveis cheio de lixo após a saída dos hospedes. A publicação teve mais de 2 milhões de visualizações até a tarde desta quinta-feira, 30.

Em vídeo publicado no TikTok é possível ver restos de comida espalhados por todos os locais, assim como embalagens vazias e pratos sujos. Também aparece uma toalha de rosto deixada dentro de uma caixa vazia em cima do fogão. O Airbnb diz possuir regras que devem ser cumpridas por hóspedes e anfitriões na plataforma (leia mais abaixo).

Além dos móveis totalmente revirados e roupas de cama sujas com tinta, a proprietária do imóvel também comentou o cheiro forte de comida estragada dentro do imóvel.

"O check out para vocês terem uma ideia e eu ainda estou aqui limpando toda a sujeira que deixaram. Desde o primeiro dia, eu tive a impressão de que este hóspede me traria problemas. Então, já cheguei aqui com um mau pressentimento, mas eu não imaginava que fosse tanto. Tem tantas camadas que não vou conseguir descrever para vocês. Tem muitas embalagens de fast food e está um cheiro muito forte de azedo. Eu confesso que nem sei por onde começar", lamentou ela.

Ainda na cozinha, em cima da pia há muitas louças sujas. "Eles assaram pão de alho sem nenhuma forma", disse ela. Garrafas e sacolas de plástico também aparecem no vídeo espalhadas por todo o imóvel.

"Meu lençol era branco e agora tenho um lençol rosa. E não sei onde foi parar o meu lençol branco. Também mancharam o meu edredom com tinta branca. Vou ter que jogar fora", disse ela ao descrever a bagunça também deixada nos dois quartos.

Procurado pela reportagem, o Airbnb disse que possui regras que devem ser cumpridas por hóspedes e anfitriões na plataforma. "Qualquer violação das regras podem ser relatadas através da Central de Ajuda do Airbnb, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estão sujeitas a medidas cabíveis, como suspensão ou remoção da plataforma", afirmou.

"A plataforma também oferece aos anfitriões o AirCover, uma proteção ampla e gratuita contra danos à propriedade, responsabilidade civil, cobertura para limpeza profunda e danos causados por pets, além de uma linha de atendimento urgente que conecta os usuários a um integrante da equipe de segurança do Airbnb dentro do atendimento à comunidade", disse.