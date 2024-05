Problema técnico interrompe atualização do S&P 500 e do Dow Jones nesta quinta-feira

Um problema técnico interrompeu as atualizações dos índices S&P 500 e Dow Jones Industrial Average em sites financeiros e provedores de dados por mais de uma hora nesta quinta-feira.

Os índices pararam de ser atualizados no Yahoo Finance e no próprio site do Wall Street Journal por volta das 10:41 (11:41 no horário de Brasília), deixando o S&P 500 aparentemente congelado em 5241,69 pontos.

As atualizações foram retomadas pouco antes das 12h, no horário local, nos sites e em provedores de dados como a FactSet.

Os mercados não foram amplamente afetados pela falha, uma vez que as negociações continuaram em fundos negociados em bolsa e nos mercados futuros vinculados ao S&P 500 e outros índices.

"O problema já foi resolvido. Os valores do índice em tempo real estão sendo divulgados normalmente", disse em nota aos clientes a S&P Dow Jones Indices, empresa que gerencia os índices.