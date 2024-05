Pedalinho do Parque do Pedroso atrai cerca de 3.400 pessoas em um mês

Santo André celebra o primeiro mês de funcionamento do pedalinho do Parque Natural Municipal do Pedroso. Funcionando aos fins de semana e feriados, 3.400 pessoas já desfrutaram da nova atração e se divertiram em meio à natureza exuberante da Unidade de Conservação.

O equipamento havia sido desativado há mais de 30 anos, mas seguiu sendo lembrando com carinho e nostalgia pelos andreenses e moradores de outros municípios. No último dia 28 de abril, o pedalinho foi reaberto pelo prefeito Paulo Serra, durante as comemorações dos 471 anos de Santo André.

"É uma emoção voltar ao pedalinho porque eu lembro dos meus pais juntos, e ele já é falecido. Lembrei da infância, essa fase que é tão importante das nossas vidas", afirma o artista, arte educador e escritor Ronnie Colazza, de 50 anos. Além de Santo André, o pedalinho já recebeu a visita de famílias de outras cidades, como Mauá, Diadema, São Caetano, São Paulo, São Bernardo, São Vicente e Sorocaba.

A chegada do equipamento ao Parque do Pedroso integra uma série de ações e melhorias promovidas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), responsável pela gestão do local. Em abril, o parque ganhou também o primeiro Parque Naturalizado do município, projetado com elementos da natureza, além de nova pintura nos prédios e nas churrasqueiras.

O pedalinho funciona sempre aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h. São oito equipamentos, cada um com dois assentos. Além da entrega de colete salva-vidas, há profissionais para orientar e garantir as medidas de segurança durante o passeio.