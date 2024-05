Corpus Christi. Uma procissão em São Bernardo. Irmandades seguem para o cruzeiro... ...no alto da Vila Duzzi.

“Atribui-se à cidade de Orvieto, na Úmbria italiana, a proclamação da solenidade do Corpus Christi, ou seja, a festa do Corpo de Deus. Ela aparece no calendário litúrgico por causa de um milagre eucarístico”.

Cf. Tony Neves, in Vatican News

Esta foto é muito significativa. “Memória” já a publicou. Foi a primeira fotografia da série organizada pelo professor Maurício Ceccato, que vasculhou o acervo da sua família e contou com o apoio das tias Assunta e Conceição.

Corriam os anos 1950, e a Matriz de São Bernardo celebrava mais um Corpus Christi, com a procissão rumando pela Rua Rio Branco em direção ao cruzeiro colocado nos altos da Vila Duzzi, na Rua do Cruzeiro.

A identificação de que a procissão se realizava quando da festa de Corpus Christi aparece numa grande faixa que aparece ao fundo da fotografia. Tempo das irmandades religiosas.

Crédito da foto 1 – Acervo: Mauricio Ceccato

HÁ 70 ANOS. Procissão de Corpus Christi segue pela Rua Rio Branco depois de sair da Matriz: como destino, o cruzeiro que havia na Vila Duzzi

PALAVRA DO LEITOR

Escritor está de volta

Somos quase “filho pródigo”. Ou então, como o velho adágio, o bom filho à casa torna. E realmente, depois de quase dez anos de ausência da terra onde nasci, que é São Caetano, permanecendo na linda e vetusta Itanhaém, bem pertinho da “cama do Anchieta”, onde os ventos alísios sopram suaves e quase contínuos pelo tempo todo, eis que de novo nos encontramos aqui no espigão do Estádio Lauro Gomes, à Rua Francisco Martini, 491, apartamento 2, onde estamos à disposição dos amigos, e onde também estamos terminando o nosso último livro, intitulado “A Bocarna da Montanha”, que logo seguirá para sua composição.

Nicola Perrella - São Caetano

NOTA DA MEMÓRIA – Esta carta foi publicada na seção “Palavra do Leitor”, do Diário, em 22 de maio de 1979. O são-caetanense Nicola Perrella foi um escritor talentoso, que deixou várias obras, entre as quais – a mais famosa – “De Caniço e Espingarda”.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de maio de 1994 – Edição 8712

COPA 94 – Região mergulha no futebol a três semanas da Copa dos Estados Unidos.

Shoppings agendavam promoções e sorteios durante a transmissão dos jogos.

Em Santo André, a Garota da Copa seria escolhida por casas noturnas.

CULTURA & LAZER – Rachel de Queiroz dizia não gostar de escrever.

Autora do “Memorial de Maria Moura” e primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, escritora confessava que escrevia por compulsão.

O romance “Memorial de Maria Moura” era adaptado com muito sucesso para a TV Globo.

Reportagem: Flavia Benvenga.

EM 30 DE MAIO DE...

1904 – Madri, 30. Agravava-se a crise fabril na Catalunha. Estavam sem trabalho cerca de 15 mil operários.

Roma, 30. Em Veneza, os pedreiros declararam-se em greve. Cerca de 80 grevistas partiram para Turim, a fim de aliciarem companheiros.

Os ciclistas foram recebidos festivamente em Florença, A convenção dos ciclistas planejava um cortejo de 700 “máquinas”.

Projetava-se a fundação de um montepio a favor dos velhos artistas dramáticos.

1959 - Falecia Cristiano Angeli, benfeitor e primeiro presidente da comissão de obras da igreja matriz do Bairro Assunção, em São Bernardo.

Crédito da foto 2 – Álbum familiar

CRISTIANO ANGELI. Nos primórdios da Matriz do Bairro Assunção, uma homenagem de Dom Jorge

1969 - A cantora Célia Cruz e suas alunas de violão realizam audição em São Bernardo.

1979 – Editorial do Diário: “Sequelas da greve (dos jornalistas) não se apagarão tão cedo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Palestina, São Joaquim da Barra e Valparaíso.

São Joaquim da Barra foi elevado a município em 1917, quando se separa de Orlândia. Como povoado foi fundado em 30-5-1898.

Pelo Brasil, aniversariam em 30 de maio: Barracão, Santo Augusto (RS), Conceição do Araguaia (PA), Descoberto, São Felix de Minas (MG), Mâncio Lima (AC)

HOJE

Dia do Geólogo e do Decorador.