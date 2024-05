Nova comédia romântica de Nicole Kidman e Zac Efron promete muita picância

A Netflix divulgou o primeiro trailer oficial de sua nova aposta para comédia romântica: Tudo em Família. A produção estrelada por Nicole Kidman e Zac Efron está prevista para estrear em 28 de junho de 2024 e já está deixando os fãs ansiosos.

O longa retrata o relacionamento envolto por tabus de uma mulher mais velha com um homem mais novo, seguindo a fórmula que vem fazendo sucesso com Uma Ideia de Você, disponível no Prime Video e protagonizado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Aqui, Zara Ford, vivida por Joey King, é uma jovem que entra em desespero após flagrar a mãe, Nicole Kidman, na cama com seu ex-chefe, o egocêntrico astro de cinema Chris Cole, interpretado por Zac Efron. Os dois engatam um romance um tanto quanto improvável e precisam lidar com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

No trailer da romcom, vemos a filha flagrando os dois já nas preliminares. Em outros trechos, o casal parte para a pegação já sem a intromissão da menina, mostrando também momentos de tensão e de emoção em meio ao avanço do relacionamento deles.