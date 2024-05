Nelsinho Baptista destaca raiz na Ponte Preta e garante: 'Muita chance de reagir'

Novo técnico da Ponte Preta, Nelsinho Baptista foi apresentado oficialmente para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de admitir a situação incômoda na tabela, ele destacou sua história no clube, onde já foi jogador e técnico por três vezes, e demonstrou confiança na recuperação.

"Tenho raiz ponte-pretana, não escondo de ninguém. Meus pais, meus avós. Tem um gosto especial trabalhar na Ponte Preta, fiquei muito feliz com essa 'porta aberta' e assumo com toda a confiança", afirmou.

Nelsinho chega à Ponte Preta após cinco temporadas no Japão no comando do Kashiwa Reysol. O técnico ficou no país asiático entre 2010 e 2023, exceto uma rápida passagem pelo Sport em 2018. Ele revelou que já estava com desejo de voltar ao Brasil e projetou a sequência na Ponte Preta.

"Descansei um pouco, mas estava com muita vontade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Estou muito grato com a oportunidade que a Ponte Preta me deu. Não é uma situação agradável e temos que trabalhar. É um campeonato muito difícil, mas temos muita chance de reagir", disse.

Ao falar sobre seu estilo, explicou que buscará o equilíbrio, mas que gosta de um jogo ofensivo. "Conto com todos os jogadores à disposição e conheço a maioria deles. Temos que nos adaptar ao campeonato. Não existe um time só ofensivo ou só defensivo. Temos que estar preparados para as características de cada jogo. Mas procuro jogar para frente."

Nelsinho descartou falar sobre contratações neste momento, embora não tenha descartado a possibilidade. "Vamos observar o elenco e dar um suporte para os jogadores. Todos eles terão oportunidade. Não penso em contratação agora. Mas teremos tempo até a próxima janela para avaliar alguma carência."

Um fato interessante é que Nelsinho enfrentará seu filho, Eduardo Baptista, técnico do Novorizontino. O duelo será realizado em 15 de junho, no Moisés Lucarelli.

"Já sabia que existia essa possibilidade, pois não esperava propostas de times da Série A, pois fiquei muito tempo fora do mercado brasileiro. Vou encarar com naturalidade. Tenho um respeito grande pelo meu filho e pelo profissional que é. Ele vai trabalhar a parte dele e eu a minha. Ele me conhece, mas eu também o conheço", afirmou.

Com seis pontos, a Ponte Preta ocupa a 16ª colocação e está há quatro jogos sem vencer. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o CRB no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).